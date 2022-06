Opera in concerto con i solisti dell’Accademia d’arte lirica al chiostro San Francesco

L’Accademia d’Arte Lirica chiude l’Anno Accademico 2021/2022 con “Opera in Concerto”, venerdì 24 giugno, alle ore 21.15, nel Chiostro San Francesco di Osimo, nell’ambito degli Incontri musicali al Chiostro.

I giovani solisti, con il pianista Ettore Papadia, propongono un affascinante programma con le pagine d’opera più significative di diversi compositori: Cimarosa, Gluck, Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Leoncavallo, Lèhar, Offenbach. Si susseguiranno scene da opere buffe e serie del Settecento, arie, duetti e pezzi d’assieme dalle opere di belcanto, arie e duetti dall’opera romantica e verista e persino brani dall’operetta francese e danubiana. E’ un programma variegato che spazia dal Settecento al Novecento e mette in evidenza le capacità interpretative degli allievi, che provengono da nove paesi di tre diversi continenti.

Questo è infatti un appuntamento significativo nel percorso dei solisti dell’istituzione osimana: per nove di loro, il concerto rappresenta la tappa conclusiva del cammino di studi intrapreso in Accademia.



INFO: Ufficio IAT 800.228800, prevendita obbligatoria presso la Biglietteria del Teatro La Nuova Fenice nel giorno dello spettacolo dalle 17 alle 21. Biglietto unico 5 euro.