Onde di note: le performance dedicate alle "Donne dal Mondo"

La rassegna musicale "Onde di Note", organizzata dall'Associazione ANSPI ZonaMusica con ItaliaNostra onlus di Ancona, continua il suo cammino con il sostegno della Fondazione Cariverona. I concerti estivi si svolgono negli spazi esterni della chiesa di S. Maria di Portonovo e per il mese di Luglio l’itinerario musicale è dedicato alle “Donne dal Mondo”.



Mercoledì 21 Luglio alle ore 21.30 ad intrattenere gli spettatori ci sarà il coro universitario del Crua di Ancona diretto dal M° Laura Petrocchi. Il programma propone un repertorio che spazia dal medioevo al 1600 con brani sia sacri che profani compresa una parte tutta dedicata a composizioni di autrici femminili in particolare Francesca Nascimbeni musicista marchigiana del XVII sec. Il programma sarà presentato dalla professoressa e storica della musica Lucia Fava. Il coro universitario del Crua nasce nel 1994 e già dal 1995 intraprende una nutrita attività concertistica sia in Italia che all’estero. Ha partecipato a numerose rassegne corali ed eventi musicali del mondo universitario. Il coro si avvale da tre anni della collaborazione di Leonardo saracini che per questa occasione sarà anche voce solista come sopranista. La formazione è diretta fin dalla sua costituzione dal M° Laura Petrocchi, docente presso il Liceo Musicale “C. Rinaldini” di Ancona. L’ingresso al concerto è completamente gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 320 6809233