Omaggio e Pavese e gli altri eventi del weekend: il calendario degli appuntamenti

Senigallia fa il pieno di eventi da venerdì 7 agosto con l’omaggio a Cesare Pavese in occasione del 70° anniversario della sua morte. Si tratta di un recital teatrale-musicale a cura dell’Associazione Culturale Musica Antica e Contemporanea con la partecipazione delle voci recitanti di Anna Annibali, Alessio Messersì e Mauro Pierfederici e del gruppo strumentale composto da Vittorio Farinelli (flauto), Luca Delpriori (corno), Letizia Cerasa (arpa), Giacomo Sebastianelli (percussioni), Francesca Landi (violino), Volodymyr Zubytskyi (violoncello), Gerardo Giorgini e Loris Brunelli (per la cura di suoni e rumori). Le musiche di scena originali, “Sette dialoghi musicali”, sono state composte dal maestro Roberta Silvestrini. Lo spettacolo si compone di sette brevi brani tratti dai “Dialoghi con Leucò”, rifacimento da parte di Pavese dei miti greci che hanno tra i protagonisti dei ed eroi della Grecia classica, i quali discutono su vari argomenti: il rapporto tra uomo e natura, l’ineluttabile carattere del destino, la necessità del dolore, l’irrevocabile condanna della morte. In caso di cattivo tempo, lo spettacolo si terrà al teatro La Fenice di Senigallia.

Alle ore 21,30, alla Rotonda a mare, si terrà la presentazione del libro “Licia. Storia della prima italiana che denunciò un questore” con lo storico Marco Severini. La vedova di Giuseppe Pinelli ha concesso a Severini un’intervista esclusiva da cui è nato il libro. Come noto, la morte di Pinelli è legata alla bomba scoppiata a Piazza Fontana il 12 dicembre del 1969 e, più in generale, a un frangente di grande difficoltà delle istituzioni democratiche. Sarà presente Silvia Pinelli, figlia di Licia Rognini e di Giuseppe Pinelli.

Sabato 8 agosto sarà la volta del grande ritorno di David Zanza Anzalone, che a vent’anni di distanza dalla sua prima messa in scena riporta sul palco “Targato H”, lo spettacolo realizzato insieme al regista Alessandro Castriota che per la prima volta in Italia sviluppò il tema dell'handicap in forma satirica squarciando il velo dello sguardo pietistico e moralistico. Il filo conduttore è il costante ribaltamento in chiave comica delle concezioni comuni che si hanno nei confronti dell'handicap e dell'handicappato, che diventa così simbolo di tutte le diversità. L’appuntamento è alle ore 21,30 a piazza Garibaldi (ingresso a pagamento).

Alla stessa ora, ma alla Rotonda a mare, si terrà invece la presentazione del libro “In viaggio” di Claudio Pelizzeni, una raccolta di aneddoti e racconti della vita da viaggiatore vissuta dall’autore, il quale prova a svelare tutti i trucchi imparati rigorosamente sulla strada: da come assicurarsi un passaggio su una nave mercantile per attraversare un oceano a come fare autostop. Nel libro il viaggio non è affrontato come la spunta di un turista alla propria bucket list, ma come un vero e proprio percorso di crescita umana.

Domenica 9 agosto, alle ore 21,30 a piazza Garibaldi, nell’ambito della stagione concertistica di Senigallia si svolgerà lo spettacolo “La Voce della Conchiglia” a cura dell’Ente Concerti Pesaro. Una serata molto emozionante, che vedrà protagonisti tre prestigiosi artisti, Dante Milozzi primo flauto dell’Orchestra nazionale della Rai, Susanna Bertuccioli prima arpa del Maggio Musicale Fiorentino e l’attrice Lucia Ferrati, i quali proporranno un viaggio straordinario tra musiche di rara bellezza e testi poetici. Lo spettacolo comprende musiche di Albéniz, Bach, Britten, Damase, Debussy, Ravel e letture da testi poetici di Luis Sepúlveda (ingresso a pagamento). Infine, alle ore 21,30 alla Rotonda a mare, ci sarà la presentazione del libro “La ricetta giusta. Gusto, passione, tradizione” di Massimo Bomprezzi. Per assistere agli spettacoli ai Giardini della Scuola Pascoli, in piazza Garibaldi, alla Rotonda a mare e alla Chiesa dei Cancelli, anche quelli gratuiti, è necessaria la prenotazione da effettuare attraverso una delle seguenti modalità: prenotazioni e biglietti www.vivaticket.it dal 1° luglio oppure presso il Teatro La Fenice, il venerdì e sabato, dalle ore 17 alle ore 20. Sarà inoltre possibile prenotare e acquistare i biglietti eventualmente rimasti disponibili anche direttamente sul luogo dell'evento a partire da un’ora prima dell'inizio della manifestazione.