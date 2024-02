Lo spettacolo Oliva Denaro con Ambra Angiolini sarà recuperato il 2 aprile

JESI - Lo spettacolo Oliva Denaro con Ambra Angiolini previsto al Teatro Pergolesi di Jesi lo scorso 18 febbraio e rinviato a causa di un improvviso e insormontabile problema della compagnia, sarà recuperato il 2 aprile nella stagione teatrale realizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini, Comune di Jesi e AMAT

I biglietti e gli abbonamenti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Gli spettatori che non riusciranno ad essere presenti possono chiedere il rimborso entro mercoledì 13 marzo 2024. Si ricorda che gli abbonamenti non sono rimborsabili. Per informazioni: biglietteria del Teatro Pergolesi 0731 206888, AMAT 071 2072439.