"Oh mio Dio!" sul palco di Jesi l'humour Yddish alla Woody Allen

Torna “Oh Dio mio!”, lo spettacolo teatrale tratto dal libro della drammaturga israeliana Anat Gov. L'appuntamento è per sabato 28 gennaio ore 21:15 al Teatro "Piccolo di Jesi". A recitare la commedia è l’associazione teatrale Claet, che si è già esibita nella pièce in un centinaio di repliche. “Oh Dio mio! È uno spettacolo pregno di humour Yiddish alla Woody Allen e che porta sulla scena Dio in ‘persona’ a cui avremmo tanto da chiedere se solo ne avessimo l'opportunità - Spiega il regista e protagonista, Diego Ciarloni - Farà le veci dell'umanità una psicologa per bambini, ‘Ella’, alias Ilaria Verdini a cui l'altissimo si rivolgerà inaspettatamente. Ne emergerà un quadro divertente, umano e coinvolgente che regalerà agli spettatori un mix di emozioni uniche e irripetibili anche per l'interpretazione dell' Hallelujah di Coen di Simona Paolella che comparirà anche in scena”.

È dal 2015 che l’associazione teatrale Claet si esibisce in “Oh Dio mio!” e in questi anni proprio con questa commedia si è aggiudicato 36 premi nazionali, da nord a sud Italia, più una decina di menzioni speciali.“Il Piccolo ci offre l'opportunità di poterla rappresentare ancora una volta in casa”, aggiunge Diego Ciarloni. I tecnici in console audio e luci dello spettacolo saranno Angela Ursi e Adriana Rasicci.

Per i biglietti, dal costo di 13,00 € per gli interi e € 10,00 per i ridotti under 25, si può prenotare via Whatsapp al 3703686850 o su www.ciaotickets.com.