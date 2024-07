OFFAGNA - È partito il conto alla rovescia per le feste medievali di Offagna. Dal 20 al 27 luglio, il borgo più bello d’Italia nonché bandiera arancione, è pronto ad accogliere i visitatori che parteciperanno ad una delle rievocazioni storiche più conosciute e apprezzate delle Marche. Il programma del 2024 è particolarmente ricco con tanti appuntamenti da non perdere appositamente selezionati dal direttore artistico Alessandro Martello per soddisfare le più disparate curiosità. Per una settimana le vie del borgo si trasformeranno in portali magici che accompagneranno i presenti in un viaggio nel Medioevo e nelle sue innumerevoli sfumature: tra le voci dei mercanti e un brindisi alle taverne, tra un rullo di tamburi e un lancio di bandiera, tra una sfida in armi e una parata del corteo storico il Offagna offrirà ai visitatori un viaticum prezioso per vivere incontri indimenticabili. Sabato 20 si terrà la cerimonia di apertura della XXXVII edizione delle Feste Medievali. Per tutta la settimana saranno visitabili l’armeria della Rocca e i musei cittadini. La Rocca di Offagna, costruita tra il 1454 e il 1456, occupa un posto di rilievo nella storia dell'architettura militare di transizione dalle armi bianche alle armi da fuoco. Tutti gli angoli del borgo si animeranno, i visitatori potranno apprezzare l'antica arte della falconeria e la magia del volo dei rapaci, ascoltare i racconti e le storie medievali, soffermarsi dalle cartomanti per “conoscere il proprio futuro” o fare qualche acquisto presso il mercato delle arti e dei mestieri. Ampio spazio sarà riservato alla buona tavola con le taverne allestite dai rioni, ci si potrà cimentare anche nei giochi dell’epoca.

Domenica 21 si parte alle 18 con le esibizioni dei menestrelli e dei falchi in volo, alle 18,30 ci sarà la benedizione del Palio e l’immancabile Corteo Storico con oltre 300 figuranti in abiti fedelmente ricostruiti secondo i costumi dell’epoca. Alle 22 invece sarà in programma l’attesissima esibizione dei Cavalieri d’Arezzo impegnati nella giostra cavalleresca. La formazione toscana è rinomata per la grande attenzione ai particolari dei costumi e soprattutto delle gesta e movenze compiuti dai cavalieri. Per chi invece vorrà sorridere un po' in queste calde giornate estive ci saranno i giullari pronti a infondere entusiasmo e allegria a tutti i presenti. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.festemedievali.it o i canali Facebook e Instagram festemedievalioffagna. L’ingresso prevede un biglietto unico di 8 euro.