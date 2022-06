Offagna tra eventi, feste e Medioevo: quattro mesi di show e iniziative per un’estate da sogno

OFFAGNA- Feste medievali ma non solo. Offagna si appresta a vivere un’estate da sogno con un cartellone eventi di quattro mesi che darà lustro ad uno dei più bei borghi marchigiani che, soprattutto in estate, raccoglie centinaia di turisti.

La Rocca sarà al centro di molti degli appuntamenti. Ad esempio, della visita al museo con degustazioni a seguire in Cantina Malacari di lunedì e giovedì alle ore 17,30 (il 7, 11 e 21 luglio, il 4, 8, 18 e 22 agosto e l'1, 5 e 15 settembre al prezzo di 20 euro). In date alternate, sempre di lunedì e giovedì, ci saranno le visite guidate abbinate alle degustazioni alla cantina Vigna della Cava (il 30 giugno, il 4, 14, 18 e 28 luglio, l'1, 11, 15, 25 e 29 agosto e infine l'8 e 12 settembre, sempre a 20 euro). Tutti i martedì e i mercoledì fino al 13 settembre e tranne l'ultima settimana di luglio, tornano gli Aperitivi (sempre alla Rocca) del bar le Tre Donzelle (alle ore 19 a 20 euro).

Tra le assolute novità le Passeggiate Naturalistiche di venerdì alle 18 con visita al museo della Liberazione e poi tramonto in campagna con degustazione alla Collina Dorata (1 e 15 luglio e 12 e 19 agosto a 20 euro). L'8 luglio dalle ore 18 a offerta libera al vecchio campo sportivo Falaschi il concerto folk dei Folkantina. Dal 23 al 30 luglio le attese Feste medievali che tornano al vecchio format, con animazioni e spettacoli in costume e i quattro rioni impegnati nella Contesa della Crescia e negli stand gastronomici. Durante le rievocazioni storiche, il 24 e 25 luglio, ci sarà anche la Festa di campagna del Consorzio Terrior Marche con street food e convegni a Villa Malacari dalle 17. Il 5 agosto alle 18,30 torna New Evo, con musica leggendaria, contemporanea e sperimentale. Il 6 agosto Stelle sotto la Rocca, tra stand gastronomici e stelle cadenti. Il 13 e 20 agosto dalle 21,30 Offagna Jazz con concerti in piazza del Maniero e Villa Malacari.

La chiusura a settembre, anche qui con un pieno di emozioni. Il 3 e 4 Pompieropoli con attività per bambini al Falaschi ad opera dell'Associazione nazionale vigili del fuoco mattina e pomeriggio. Dal 14 al 17 terza edizione di CineOff, festival di cinema indipendente tra le vie e piazze del paese. Infine il 24 e 25 la Fiera del Colombaccio come ultimo evento in calendario.