LA MOLE | Prosegue la rassegna Sensi d'Estate: il 26 luglio "Novecento" di Alessandro Baricco

ANCONA – Prosegue la rassegna estiva “Sensi d’Estate” organizzata dal Museo Tattile Statale Omero presso la Corte della Mole Vanvitelliana di Ancona e giunta alla sua ventunesima edizione.

Mercoledì 26 luglio alle 21:30, a quasi trent’anni dal debutto del monologo di Baricco, torna sulla scena Novecento nell’interpretazione di Victor Carlo Vitale, accompagnato al pianoforte da Alessandro Pellegrini. Disegno luci di Giovanni Caccia, costumi di Viviana Ginebri, produzione esecutiva e organizzazione Fabrizio Saracinelli. Uno spettacolo immortale, sull’uomo, i suoi sogni e le sue paure con al centro la parola. È l’immortale fascinazione del narrare incantando i sensi, e una grande interpretazione di Victor Carlo Vitale.

Lo spettacolo di Vitale ha una lunga storia, debutta nel settembre del 1998 e poi approda a Roma nello spazio di Stanze Segrete diretto da Ennio Coltorti.

Nel febbraio 2000 debutta al Teatro Molière diretto da Mario Scaccia per poi andare in tournée in giro per l’Italia dal Friuli alla Sicilia e anche all’estero, riscuotendo notevole successo sia dalla critica che dal pubblico.

Scrive Victor Carlo Vitale nella presentazione dello spettacolo: «Che cos’è lo spettacolo per il narratore Tim Tooney? Una storia importante da raccontare perché solo quello gli è rimasto, la tromba l’ha venduta sostituendola con la leggenda che gli ha lasciato il “pianista sull’oceano”, la sua storia. Non è un caso che Baricco parli di musica, di mare e di un uomo che vivrà tutta la sua vita di questo, e si nutrirà di parole che gli vengono regalate, di emozioni e colori donati dai passeggeri che viaggeranno sulla sua terra, il Virginian. Tutto ciò lui lo tradurrà in musica. Non ha bisogno di scendere… quello è il suo mondo, la sua terra, la sua vita, tra una prua e una poppa nell’immensità dell’oceano».

L’ingresso allo spettacolo è libero. Si accettano prenotazioni per persone con disabilità al 342 50 60 364. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno all'interno dell'Auditorium della Mole. Come gli anni scorsi il nostro pubblico potrà sostenere l'Associazione "Per il Museo Tattile Statale Omero ODV-ETS". Durante le serate di Sensi d'Estate, dalle ore 21:00 alle 24:00, la Collezione Design del Museo Omero è aperta e visitabile, eccezionalmente con ingresso gratuito. La rassegna Sensi d'Estate 2023 è realizzata dal Museo Tattile Statale Omero in collaborazione con il Comune di Ancona - La Mole Ancona, Opera Società Cooperativa e Coop Culture, Associazione "Per il Museo Tattile Statale Omero ODV-ETS e con il supporto dei volontari del Servizio Civile Universale.