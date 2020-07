Notte dei desideri 2020, a Sirolo tornano le selezioni per Miss Italia

Nella serata dedicata alla Notte dei desideri, la città di Sirolo ospiterà il concorso di bellezza piu longevo della nostra nazionale: quello di Miss Italia. Circa 20 le bellezze che proverranno da ogni parte della nostra Regione Marche per contendersi le fasce in palio ed il primo posto per l'elezione di Miss Riviera, in una classifica finale che sarà decisa da un parterre di giurati pronti a votare le aspiranti miss sulla base della bellezza, ma anche della personalità e portamento.

A condurre la serata sarà il mattatore Marco Zingaretti, presentatore ufficiale del concorso per la nostra Regione, che darà grande impulso ad una notte in cui non mancherà l’intrattenimento, con musica e spettacolo.