Notte Bianca: il programma di Corso Amendola

ANCONA - Tavolate bianche per la cena, una sfilata di moda a cura dei negozi di abbigliamento, musica e animazione per i bambini. Questo è il programma del Total White Party di Corso Amendola per la Notte Bianca 2023, a cura di Confartigianato.

Le attività avranno inizio a partire dalle 17. La strada sarà chiusa al traffico (tempi e modalità saranno regolati con una ordinanza che sarà comunicata non appena disponibile) per consentire ai cittadini e ai visitatori di passeggiare e di apprezzare al meglio tutte le proposte dedicate a questo evento. “Corso Amendola – afferma l'assessore alle Attività economiche e Grandi eventi Angelo Eliantonio – è un centro commerciale naturale molto importante in virtù della varietà, della qualità e della vivacità delle sue 103 attività economiche. Quindi, come abbiamo già fatto per la Festa del Mare, quando abbiamo incluso integralmente questa zona, con la Notte Bianca sottolineiamo ancora una volta che Corso Amendola per noi è parte integrante del centro”