Corso Amendola si veste di bianco: party con musica, food e moda per una notte

ANCONA - Notte bianca di Corso Amendola il 7 ottobre: a partire dalle 17 un total withe party con musica, cena in bianco, animazione e parata luminosa. Ci saranno esibizioni di ballo , amimazione per bambini, postazioni per fare i selfie, e tornei sportivi . Non mancherà la moda e lo shopping.

Tutta la via sarà addobbata in bianco e anche i commercianti saranno vestiti con lo stesso colore: "Vogliamo invitare anche tutte le persone che vorranno raggiungerti ad indossare qualcosa di bianco" spiegano gli stessi operatori presentando l'iniziativa.