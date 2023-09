Notte Bianca 2023, prende forma il programma: anche S.Maria della Piazza tra le location musicali

ANCONA - Notte bianca 2023, un altro luogo iconico si aggiunge agli spazi che ospiteranno gli eventi del 7 ottobre prossimo. E’ Santa Maria della Piazza che al suo interno ospiterà musica classica aggiungendo un'altra offerta musicale a quelle già programmate per la Notte bianca 2023, che vede proprio nella musica il filo conduttore della manifestazione. Santa Maria della Piazza, un piccolo gioiello incastonato tra i palazzi anconetani prospicienti il porto, costruita sui resti di una basilica paleocristiana dedicata al culto di Santo Stefano protomartire, accoglierà alle 21.30 il concerto dell'Orchestra di archi dell'Accademia Musicale di Ancona (ingresso gratuito).

«La location di grande pregio completa l'offerta culturale e musicale legata alla Notte bianca, arricchendo il percorso di questa zona dove, in poche centinaia di metri è possibile trovare la Pinacoteca civica, il Museo Archeologico con le loro aperture straordinarie e il suggestivo spettacolo di musica acustica di piazza San Francesco» spiega l'assessore ai grandi eventi e che sovraintende alla organizzazione della manifestazione, Angelo Eliantonio. Così, mentre la musica classica, con le vibrazioni di viole, violini e violoncelli accompagnerà il pubblico nel percorso culturale, le altre piazze del cuore della città ospiteranno altri generi musicali, spaziando dal rock, al pop, al blues a partire dalle 17 del 7 ottobre, e fino ad arrivare all'evento centrale con lo Zoo di 105 e Radio 105 network alle 23,30 in piazza Cavour.

Creando una forte sinergia tra gli aspetti economico commerciali, quelli di intrattenimento e con cultura e storia di Ancona, la Notte bianca 2023 vuole rendere attrattiva Ancona, non solo per il territorio comunale/provinciale, ma per tutta la regione. Il programma, ancora in fase di perfezionamento e quindi suscettibile di variazioni, prevede iniziative in tutto il centro della città. Il rock sarà la colonna sonora di piazza Pertini, con una serie di gruppi sul palco, che si alterneranno fino alle 23.30 nello spazio animato anche dallo street food organizzato dai commercianti della piazza. Piazza Roma sarà dedicata alle famiglie e ai bambini: ospiterà le esibizioni delle scuole musicali e poi gruppi di musica pop, che si avvicenderanno fino alle 23,30, mentre nel lato vicino al Rettorato si esibiranno la pole dance e altre scuole di danza.

Piazza del Plebiscito ospiterà invece il jazz e il blues. In piazza del Papa si esibirà, durante la serata, anche il tenore David Mazzoni. Alcune formazioni acustiche chitarra e voce saranno la nota distintiva di piazza San Francesco, dalle 19 alle 22. Attorno a questa varietà musicale che animerà tutto il centro di Ancona si svilupperanno le proposte dei commercianti, i mercatini, piccoli spettacoli e iniziative diffuse dedicate ai bambini e alle famiglie. Non mancherà neanche lo sport con una esibizione di scherma che vedrà protagonisti i ragazzi dorici, anche per festeggiare ancora una volta il titolo mondiale di Tommaso Marini.

Si aggiungeranno poi una serie di visite guidate in notturna durante le quali le guide illumineranno con torce, di volta in volta, i singoli spazi e monumenti storici che caratterizzano storia, architettura e urbanistica di Ancona; una sessione di orienteering, organizzata dall'associazione Picchio verde, che è già stata presente nel centro storico di Ancona e di altre città marchigiane con competizioni nazionali della disciplina. Il punto di ritrovo per quest'ultima attività è piazza Roma e l'appuntamento è per le 20,30, con partenza alle 21.00. Sarà aperta inoltre la Pinacoteca civica Francesco Podesti: dalle ore 20 alle 23 è prevista un'apertura straordinaria gratuita (regolare apertura dalle 10 alle 19 con biglietto ridotto € 3.00), mentre alle 21,30 è in programma una Visita guidata ai capolavori della pinacoteca. Il costo è di 7 euro, solo su prenotazione al numero 071 2225047 e alla mail museicivici.ancona@gmail.com .

Anche il Museo Archeologico sarà aperto con orario continuato dalle 8,30 alle 23,30. Si potrà accedere con biglietto ordinario. Per l'occasione il Museo propone inoltre, in collaborazione con l'Accademia di Danze Ottocentesche di Ancona, l'evento “Il ritorno delle feste a Palazzo Ferretti - Musiche e danze in costume d'epoca per rivivere le atmosfere dell'Ancona ottocentesca”. Figuranti dell'Accademia di Danze Ottocentesche animeranno le sale e la terrazza di Palazzo Ferretti dalle ore 18. Il primo ballo è previsto per le 18 e il secondo per le 21,30: i posti sono limitati ed è quindi consigliata la prenotazione allo 071 202602.