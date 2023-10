Alla notte bianca..."Attenti al Luppolo": birra artiginale, cibo e musica al Mercato delle Erbe

ANCONA – Nell’ambito degli eventi che caratterizzeranno la notte bianca, ci sarà anche spazio per uno spin off di “In bocca al luppolo”, manifestazione di successo che ha avuto piazza Pertini come location nel secondo week-end di settembre. La CNA Ancona e gli operatori del mercato delle Erbe hanno infatti presentato “Attenti al luppolo”, nuovo format destinato ai commercianti che intendono ospitare al loro interno una delegazione di birrifici artigianali e agricoli, valorizzando così il territorio e i produttori locali.

L’evento si svolgerà al Mercato delle Erbe il 7 ottobre dalle ore 17.00 in poi e si affiancherà alle tante iniziative organizzate nella città dorica in occasione della notte bianca. Durante la serata del 7 ottobre, infatti, saranno presenti al Mercato i birrifici Wallop Brewery di Jesi e il Birrificio Agricolo Beerik di Belvedere Ostrense. La serata sarà allietata dall’intrattenimento musicale di Massimo Gerini con Acoustic Experience – Viaggio nel tempo, con i grandi successi a partire dagli anni 70 fino ai giorni nostri: dalle ore 18.00 si inizierà con gli anni '70 e '80, mentre alle ore 21.30 sarà il turno degli anni '90 e '00. Infine il food degli operatori del Mercato delle Erbe con: Da Mario al mercato delle Erbe (gastronomia, carne, etc.), Tiziana Cerioni (taglieri di affettati e piadineria varia), Formaggeria Masina (panini, stuzzichini con prodotti marchigiani e dolcetti), Gioacchini Stoccafisso (Polenta e stocco e antipasti di baccala) e il Bar Caffelatte (birra, vino, etc.). Sarà naturalmente presente un’area ristoro con tavoli e panche.

«Dopo il successo riscontrato con la Festa del Mare i commercianti del Mercato delle Erbe hanno deciso di riorganizzarsi per partecipare alla notte bianca, coordinati da CNA hanno quindi aderito a questo nuovo spin off del progetto “In bocca al luppolo”. Il nuovo format – commentano Raffaele Giorgetti e Andrea Cantori, rispettivamente presidente e segretario della CNA di Ancona – è destinato al commercio in sede fissa, in particolare a far entrare la birra artigianale nei negozi e nella ristorazione, valorizzando le produzioni locali. Per la nostra associazione si tratta di un ritorno a casa, perché il nostro festival è nato proprio al Mercato delle Erbe. Riteniamo fondamentale aiutare i commercianti del Mercato – concludono Giorgetti e Cantori – soprattutto in vista di una ristrutturazione sempre più imminente e che rappresenterà un lungo cammino verso una struttura che, speriamo, possa rinascere e diventare un punto di riferimento culturale, sociale ed economico della città. Auspichiamo che il contributo di CNA a questa Notte Bianca possa essere apprezzato dalla cittadinanza, ed in particolare che rappresenti anche un momento di vicinanza ai tanti operatori del Mercato delle Erbe».