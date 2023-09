Notte Azzurra, tutto pronto per l'evento sportivo più atteso della città

JESI - Lo sport incontra la città, con spettacoli, dimostrazioni e attività per tutti e tutte a cura delle federazioni sportive. E’ tutto pronto per la decima edizione della Notte Azzurra che si terrà ai giardini pubblici di Viale Cavallotti, sabato 9 settembre. Sono oltre 80 le società sportive protagoniste, con le più svariate specialità. Tutto è stato reso possibile anche dalla preziosa collaborazione degli sponsor Myolab, King e Graphos.

La Notte Azzurra prende il via alle 16 con l’apertura degli stand, quindi dalle 17 le esibizioni delle scuole di danza, le premiazioni e le presentazioni delle squadre delle società sportive. Presente anche un’area ristoro dove è possibile cenare in attesa della seconda parte della serata che prende il via alle 21 con la festa della scherma, momenti dedicati agli sport paralimpici, alla sicurezza stradale e allo stretto rapporto tra sport e sociale, oltre alla presentazione del torneo “Jesi Volley Cup” con la presenza di ospiti quali Matteo Cattini, Beppe Cormio, Alessia Polita, Gordan Firi? e naturalmente tutti i protagonisti dei trionfi della scherma e degli altri sport del territorio. Alle 22.30 salirà sul palco Max Cimatti, accompagnato dalle musiche di Martin Navello, che racconterà imprese e personaggi sportivi che hanno cambiato il mondo con una performance dal titolo “Sport e coraggio”.