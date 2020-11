Nordic Walking: l'attività non si ferma all'agriturismo

Per gli appassionati di Nordic Walking sabato 7 novembre prende il via nel pieno rispetto della normativa anti Covid l'attività all'agrturismo La Sorgente, in via Varano 11.

Obiettivo dell'incontro sarà illustrare l'utilizzo dei bastoncini e con essi la tecnica della camminata, promuovendo anche le attività dei corsi e workout in programmazione. Dopo una prima parte introduttiva seguirà una passeggiata in stile Nordic Walking lungo i sentieri della Valle del Boranico nel Parco del Conero. Il ritrovo è alle ore 9,00 presso l'Agriturismo la Sorgente. Si consiglia abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da running, cappello e guantini leggeri, antivento, borraccia d'acqua, piccolo zainetto o marsupio ventrale.



La quota di partecipazione è di 15 euro ed è comprensiva di lezione introduttiva al Nordic Walking, passeggiata, attività di benessere nel bosco e colazione presso l'Agriturismo La Sorgente. I bastoncini, per chi ne fosse sprovvisto, verranno forniti dalla Scuola di Nordc Walking

Prenotazioni entro il 5 novembre, anche mezzo whatsapp: 3389718735 Eugenia o 3534134650 Maurizio.