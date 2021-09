Noemi sul palco per il patrono: tutte le informazioni sul concerto

Da martedì 7 settembre a domenica 19 Osimo festeggia con un ricco programma il patrono San Giuseppe da Copertino e per l'occasione sabato 18 settembre in piazza del Comune si terrà il concerto di Noemi. Il sindaco Simone Pugnaloni ha detto: "Sono davvero felice di poter dare il buongiorno annunciando che sabato 18 settembre, in occasione della festa del santo patrono San Giuseppe da Copertino, Osimo ospiterà la straordinaria voce di Noemi. Vi aspettiamo, come da tradizione, in piazza del Comune. Sarà, anche quest’anno, un gran bello spettacolo".

La sera prima, il 17, sullo palcoscenico della piazza si svolgerà la tradizionale cerimonia delle civiche benemerenze davanti a 250 spettatori. Per accedere sarà necessario il Green pass che verrà controllato a campione. Il luna park tra piazza Gramsci e via Saffi stazionerà fino al 23 settembre.

Modalità di prenotazione per il concerto di Noemi: nei giorni 8/9/11/12/16/17/18 settembre, dalle 17 alle 21, al botteghino del Teatro La Nuova Fenice di Osimo.