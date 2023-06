Dalle Spice Girls ai Nirvana, gli anni '90 rivivono in piazza

FALCONARA - Gli anni Novanta rivivono in piazza Mazzini grazie alla scuola di musica Vincent Persichetti. L’appuntamento è per venerdì 23 giugno, alle 21.15, quando le rock band e il coro della scuola Persichetti si esibiranno in uno spettacolo interamente dedicato all’ultimo decennio del secolo scorso, un decennio iconico per la musica, la moda e la cultura pop rock. Gli allievi del progetto dedicato alla musica d'insieme e del coro proporranno musica dal vivo, dalle Spice Girls agli 883 passando per Nirvana, Bersani e tanti altri.

Il concerto è il frutto del progetto di punta dedicato alla musica moderna. «A esibirsi sono i nostri ragazzi, i nostri allievi – dice la direttrice artistica della scuola Caterina Serpilli insieme alla sorella Roberta – ma la loro preparazione è seguita con cura dai docenti della scuola e nello specifico per le band dai maestri Marchegiani e Anselmi. La direzione del coro è della docente Marta Giulioni, Elettra Benedetto cura il canto e la presentazione. Il tema degli anni Novanta ha unito ed entusiasmato incredibilmente docenti, allievi e genitori. Sarà una performance bellissima ed entusiasmante che ci farà rivivere dei momenti storici».

Le band sono sette e proporranno arrangiamenti inediti e medley dei più grandi successi anni Novanta. L'ingresso è libero ed in caso di maltempo il concerto sarà recuperato sabato 24 giugno, sempre in piazza Mazzini.