Night Cars Metting volume due: una serata tra panini e motori

Venerdì 2 ottobre al Burger King di Ancona, in via Albertini zona industriale, si potranno incontrare motori ruggenti e auto sfavillanti. Arriva la Night Cars Metting volume due.

Dalle 21,00 fino alle 1 di notte al via il raduno per auto sportive, di lusso e lowered. Per coloro che volessero iscriversi basta inviare una mail a infoturbokings@libero.it.