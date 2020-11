Nidi, distanziamento e cura: torna il cantiere del Kum! Festival

Lunedì 23 novembre dalle ore 17,00 il quarto appuntamento in live streaming su Kum Festival dal titolo Re-Inventare la Scuola. Come funamboli con le psicologhe e psicoterapeute Ombretta Prandini e Giuliana Pennacchio, coordinate da Maria Laura Bergamaschi.



«In questi mesi di chiusura forzata causa Covid - si legge nella nota di presentazione - la scuola sembra aver perso le fondamenta del suo compito istituzionale, quello di permettere l’oltrepassamento dei confini familiari senza il quale non si dà né conoscenza né comunità. È quindi urgente ripensare la scuola proprio a partire da questo spaesamento che ha colpito in particolare le insegnanti dei “più piccoli” (0-3 anni), messe duramente alla prova dalla perdita. La loro pratica di cura, caratterizzata dal rapporto quotidiano e diretto con i corpi dei neonati è venuta meno. Jonas ha scelto di curarsi di questa assenza a partire dall’esperienza della psicoanalisi e di condividere con le insegnanti la condizione di precarietà propria dell'umano che, come un funambolo, costeggia la vertigine del vuoto. Il funambolismo è quindi la metafora della cura che evoca l’equilibrismo di un fare con quel che resta e chiama ciascuno alla responsabilità del proprio esserci a tener vivi i corpi.

Il contrasto alla pandemia parte dalla cura. Si tratta di dedicare un tempo inesauribile alla cura del territorio e delle relazioni. Scuola, famiglie, medicina e politica sono sistemi complessi, accomunati dall’impegno etico verso una crescita umanizzante. Sarà grazie alla capacità di mantenere i loro confini porosi che potremo contrastare il rischio di una deriva della chiusura». Gli eventi di KUM! Cantiere hanno preceduto e proseguiranno dopo l’edizione 2020 di KUM! Festival che si è svolta alla Mole Vanvitelliana di Ancona e in streaming online.