"Nella mente del tuo adolescente": serata con il coach Nan Coosemans

Una serata di formazione per genitori con figli dai 9 ai 21 anni, per imparare a capirli e a comunicare nella maniera giusta con loro. Ospite della serata ad Osimo è Nan Coosemans, una delle più conosciute coach per adolescenti e genitori.



«Ogni genitore - si legge nella nota - può apprendere come relazionarsi al meglio con un figlio adolescente, imparando anche a supportarlo nelle sue sfide. Il modo per iniziare è capire cosa capita nella testa dei propri figli in crescita e trovare, quindi, la strada più giusta da percorrere. Younite ha come missione quella di accompagnare i genitori in questo percorso». L'evento si svolge il 17 maggio al Circolo Culturale Ricreativo Endas Abbadia.