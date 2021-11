Natale arriva al Garage: il programma degli eventi

Un market di Natale a puntate. Cinque aperture tematiche per il nuovo spazio temporaneo polifunzionale di Ancona. Il Garage della Raval Family è la nuova realtà urbana dove il commercio incontra l’arte e la street culture. Un contenitore dove è possibile degustare, acquistare, chiacchierare ed ascoltare. «L’idea - si legge nella nota - è quella di un mercato natalizio che supera la concezione tradizionale. Infatti oltre agli stand degli operatori che di volta in volta saranno coinvolti, Garage ospiterà anche spazi espositivi, una postazione per le selezioni musicali che faranno da sottofondo agli eventi, un bar che porta la firma del Raval e O Acqua O Vino e un truck food degli amici di Let’s mEat con proposte anche per vegetariani. Accanto alle offerte food&wine, sempre operative dall’ora di pranzo al dopo cena durante i giorni di apertura, un salotto dallo stile vintage che esprime perfettamente il concetto di accoglienza da lounge room in chiave metropolitana. Il tutto concepito su due piani: quello superiore dedicato ai market e alle performance creative, e il piano terra che riproduce una sorta di piazza al coperto, tra proposte enogastronomiche e intrattenimento soft».

Garage s’ispira alla contemporaneità delle metropoli internazionali, in cui gli spazi di condivisione e scambio sono fucina di contaminazioni e mix di stili. La missione del Raval Family Xmas Garage è, infatti, quella di far incontrare realtà variegate in luoghi sorprendenti. E di rivolgersi ad un pubblico ampio e trasversale che coinvolga tutto il territorio e oltre. L’intento è quello di trasportare i visitatori alla scoperta di un quartiere in trasformazione, in un luogo recuperato e riconsegnato alla città di Ancona, dando spazio così ad artigiani, commercianti e creativi, tra buona musica, ottimi drink e cibi sfiziosi. Una vera novità di fronte alle solite attrattive natalizie. «La volontà è quella di riconoscere il valore della qualità, dell’autoproduzione, della territorialità e della sostenibilità - spiega Federico Pesciarelli, anima dell’iniziativa e motore della Raval Family - per poi trasmetterlo a tutti i visitatori e partecipanti di questo evento». Specialty coffee, tè e tisane, così come una selezione di vini naturali e non, premium cocktails e street food, sono le parole chiave della proposta enogastronomica. Mentre il Market sarà dedicato ad artigiani, ad agricoltori e a negozianti indipendenti, che condividono i valori e gli obiettivi del progetto. Si andranno così a cercare e a valorizzare coloro che, mossi prima ancora da una forte passione, lavorano tramite la creatività e la ricerca.

Il programma

Ad inaugurare il treno di appuntamenti sarà l’esposizione di quadri dell’artista anconetano Marco Puca a cui sarà affiancato un vintage market by Gigolè Store (10-11-12 dicembre). Il weekend successivo, invece, sarà la volta del Marche Wine Weekend a cura del Movimento Turismo del Vino Marche a cui si accompagnerà uno shop del disco, in vinile e cd, ad opera di Zamusica (17-18-19 dicembre).

Un passo dopo l’altro ci si avvicina al Natale, e al Raval Family Xmas Garage si affaccia il mondo della degustazione enogastronomica. Infatti il 22, 23 e 24 dicembre toccherà a Gusto Marche(t) a cura di Marca del Gusto. E di nuovo la musica sarà protagonista con lo shop del disco by Zamusica.

L’artigianato, invece, farà il suo ingresso dal 28 al 30 dicembre con il Garage Handmade Market sempre accompagnato dallo shop del disco.

Ed infine il 7, 8 e 9 gennaio, ultimo appuntamento in programma, una vero e proprio market del disco in vinile e cd con espositori provenienti da tutta la regione e non solo.

TICKET E PRENOTAZIONI: Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. Si consiglia la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite per un accesso privilegiato. È obbligatorio possedere il GREEN PASS per poter accedere all’evento. È obbligatorio indossare la mascherina all’interno dell’evento. È vietato l'ingresso alle persone con sintomi di malattie respiratorie acute.