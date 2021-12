Natale al Raval Family: al Garage arrivano i sapori marchigiani

I sapori delle Marche protagonisti del terzo appuntamento di Natale al Raval Family Xmas garage. Una vera e propria fiera del gusto che coinvolgerà ben 11 produttori provenienti da tutta la regione, ciascuno con le proprie proposte gastronomiche che raccontano una storia di artigianalità dei sapori della nostra terra. A completare l’appuntamento pre-natalizio, torneranno i corner curati da Gigolè Store lo shop di vinili e cd firmato Zamusica. Il tutto nella solita cornice del Garage: tra cocktail bar, street food e musica diffusa.

Un viaggio nei sapori delle Marche con alcuni tra i maggiori produttori del territorio. Il 22, 23 e 24 dicembre al Garage va in scena “Gusto Marche(t)”: una piccola fiera del gusto per dare risalto alla filiera delle imprese agroalimentari del nostro territorio. Sono 11 i produttori che allestiranno al piano superiore dello spazio polifunzionale di via Giordano Bruno ad Ancona le postazioni per la vendita e la degustazione dei prodotti. Il tutto sotto l’egida de La Marca del Gusto: il punto vendita di prodotti tipici marchigiani che si trova in Via dell’Artigianato, alle Palombare.

Dalla birra artigianale alle produzioni vitivinicole, la tipica pasta all’uovo, i dolci artigianali e le confetture: E ancora: i salumi, i prodotti da forno e i formaggi delle Marche. Tutto questo e molto altro, grazie alla forza propulsiva che La Marca del Gusto ha messo in campo per organizzare questo grande evento gastronomico che anticipa il Natale. «Questo appuntamento nasce dall’incontro tra soggetti che mettono in campo la passione, prima ancora dell’indiscussa professionalità - spiega Federico Pesciarelli, tra i soci della Raval Family - ci ha subito colpito l’intento di voler valorizzare le piccole produzioni artigianali locali, che sono poi quelle realtà che caratterizzano la nostra regione e la rendono così appetibile e affascinante dal punto di vista turistico. Con lo stesso spirito noi della Raval Family abbiamo dato vita a questo spazio multifunzionale, dove le arti incontrano le tante sfaccettature della vita di tutti i giorni, e quindi non potevano mancare i produttori della gastronomia delle Marche: regione che esprime sempre più una forte attrattiva per il crescente turismo del gusto».

GLI ESPOSITORI

Birrificio Guarnera (Jesi) - Birra agricola alla canapa

La Marca del Gusto (Ancona) - Vendita prodotti tipici marchigiani, linea propria di sughi

Panificio di Cingoli

Tenute Mattei (Arcevia) - Produttore di vini

L'angolo delle Delizie (Numana) - Rivenditore di Prodotti Tipici delle Marche

Pastificio Carassai (Campofilone) - Pasta all'uovo

Pasticceria Foligni (Ancona)

La Bona Usanza (Serra de’ Conti) - Produttore di legumi

Casa sollievo (Ancona) - Produce torroni per il progetto benefico del Centro Papa Giovanni XXIII

Morello Austera (Cantiano - PU) - Produce amarene di cantiano confetture e vino di visciola

Agririo (Rio Salso-Case Bernardi - PU) - Produce salame nostrano conservato in cera d’api

IL PROGETTO BENEFICO

il Torrone Solidale è da anni il prodotto natalizio del Centro Papa Giovanni XXIII: con i suoi proventi sostiene le attività volte a migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità. Quest’anno con la campagna "Io voglio Casa Sollievo" tutto il ricavato andrà a sostenere un servizio innovativo. Infatti Casa Sollievo è un appartamento di pronta accoglienza dove le persone con disabilità "si allenano" a vivere al di fuori dell’ambiente consueto. Un luogo confortevole e affidabile, dotato di tutti i servizi e con la presenza costante di personale specializzato.

TICKET E PRENOTAZIONI: Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero gratuito. Si consiglia la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite per un accesso privilegiato.