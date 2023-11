Si accende il Natale a Numana con il magico Igloo Christmas Village

Numana si prepara a stupire residenti e visitatori con l'Igloo Christmas Village, un magico mondo popolato da orsi polari, pinguini, renne, gnomi e tanti piccoli aiutanti di Babbo Natale avvolto da luci scintillanti e da alberi illuminati a festa, un luogo incantato che porterà la magia del Natale direttamente nel cuore del paese.

Dal 3 dicembre al 7 gennaio, Numana si immergerà nell'incantevole atmosfera natalizia del Circolo Polare artico e della casa di Babbo Natale tra canti e concerti di Natale, giochi e laboratori per bambini che si svolgeranno all’interno dell’Igloo, mercatino de I Creativi del Conero e il presepe allestito dalla Pro Loco Humana Picena nel cortile di piazzale Cavalluccio. Non mancheranno le suggestive istallazioni luminose per selfie e speciali foto ricordo sia in centro storico che in Piazza Miramare a Marcelli e vari addobbi per tutto il paese. L'Igloo di Numana diventerà il cuore pulsante del Natale numanese, un vero e proprio centro di convivialità e golosità grazie anche alla collaborazione dei bar del centro storico che allieteranno l'atmosfera con dolci e bevande e doneranno le merende natalizie per i bimbi partecipanti alle attività.

L’appuntamento inaugurale è per domenica 3 dicembre, alle ore 18.00, in Piazza del Santuario con l’accensione dell’Igloo Christmas Village e la festa con la musica di DJ Antonio Patani che farà ballare grandi e piccini e darà il via al programma delle festività natalizie. "Questo progetto non sarebbe stato possibile senza il lavoro instancabile di cittadini volontari e della Pro Loco Humana Picena – commenta il Sindaco Tombolini – oltre alla collaborazione degli esercenti che hanno aderito e creduto nell’idea. Con l'Igloo Christmas Village desideriamo offrire a residenti e visitatori un'esperienza emozionante, creando un ambiente unico e magico che catturi lo spirito natalizio e avvicini le persone diffondendo la gioia e la fratellanza del Natale".