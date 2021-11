Natale, le luminarie si accendono insieme agli eventi

Sarà inaugurato domani, 27 novembre, il cartellone natalizio ‘Falco Natale’: alle 17 in piazza Mazzini, con il sindaco Stefania Signorini e il giornalista Maurizio Socci, partirà il conto alla rovescia per l’accensione delle luminarie, che fino al 6 gennaio permetteranno ai frequentatori di Falconara di immergersi in un’atmosfera di fiaba. In piazza Mazzini si accenderanno i personaggi di ‘Alice nel paese delle meraviglie’, ma luminarie, allestimenti e alberi si illumineranno anche Palombina Vecchia, Castelferretti, Villanova e Falconara Alta.

Accanto ad animazioni, giochi a squadre e iniziative benefiche, sono stati programmati rappresentazioni teatrali, concerti e cori che si svolgeranno all’Auditorium Marini, nelle principali piazze del territorio, in edifici pubblici e privati.

Il programma

Si parte proprio domani alle 17, quando l’accensione delle luminarie sarà seguita dal coro delle voci bianche di Artemusica in piazza Mazzini. Domenica 28, alle 17.30, sarà lo Spontini Gospel Choir ad animare la principale piazza cittadina.

Sempre domenica, alle 18, il primo degli appuntamenti della stagione teatrale dell’Auditorium Marini di via Marsala: a salire sul palco saranno gli artisti della Filodrammatica Opora Aps, che si esibiranno ne ‘I corti di Opora’. La prenotazione è obbligatoria al numero 3333115994 oppure comp.opora@gmail.com.

Domenica 5 dicembre il palco si sposterà in piazza Mazzini, dove gli attori di Art Dream Musical Asd si esibiranno alle 17.30 in una anteprima di ‘Peter Pan: il musical che ti fa volare con la fantasia tra pirati ed indiani verso l’isola che non c’è’. Sempre domenica 5 dicembre, alle 21, all’auditorium Marini verrà messo in scena lo spettacolo ‘Voci’ tratto da ‘Antologia di Spoon River’: sul palco gli artisti della Compagnia teatrale Iride, che quest’anno compie 20 anni. Info e prenotazioni al 3281275133.

Gli appuntamenti dell’8 dicembre si spostano invece a Castelferretti: alle 21 nella chiesa di Sant’Andrea si terrà il ‘Concerto dell’Immacolata’ a cura della Pro Castelferretti. Sabato 11 sarà piazza Mazzini, alle 17, a ospitare l’esibizione dei cori scolastici, mentre alle 21 l’appuntamento è al vicino auditorium Marini con il concerto ‘Christmas classic medley’ dell’associazione Artemusica. Le prenotazioni ai numeri 3356630011 e 3470581078. Doppio appuntamento in centro città anche domenica 12 dicembre: alle 17.30 in piazza Mazzini ci sarà ‘Christmas in Rock’, concerto delle band della scuola di musica Persichetti, mentre alle 21 all’auditorium Marini l’associazione Artemusica si esibirà nello ‘Spettacolo Musico Teatrale sul Natale’ (prenotazioni ai numeri 3356630011 e 3470581078).

Giovedì 16 dicembre alle 21 a salire sul palco saranno gli attori della realtà teatrale Skenexodia con lo spettacolo ‘Neanche noi (forse)’. La prenotazione è obbligatoria con un messaggio WhatsApp al numero 3311688812. I biglietti sono acquistabili su LiveTicket. Venerdì 17 dicembre, a Castelferretti, i cori scolastici si esibiranno in piazza della Libertà a partire dalle 16. Sabato 18 dicembre alle 17 i cori scolastici torneranno in piazza Mazzini, seguiti alle 18.30 al concerto degli Hawkesi, mentre dalle 15 la sede della scuola di musica Persichetti, in via Consorzio, ospiterà la Festa di Natale della scuola (info 3391265939). Alle 21 l’auditorium Marini ospiterà un ‘Concerto di musica lirica, operetta e brani natalizi’ di Artemusica (prenotazioni ai numeri 3356630011 e 3470581078). Domenica 19 dicembre dalle 18 gli allievi della scuola di ballo in piazza Mazzini si esibiranno nello spettacolo ‘The Christmas show’, mentre alle 21 all’auditorium Marini ci sarà il Concerto degli allievi di canto dell’istituto Marini (prenotazioni ai numeri 3356630011 e 3470581078). Domenica 26 dicembre, alle 17 al PalaLiuti, torna il Concerto di Natale del Corpo bandistico di Castelferretti (prenotazioni ai numeri 3356345616 o 3478454926). Mercoledì 29 dicembre alle 21 l’associazione Koinè porterà in scena all’Auditorium Marini ‘Fra le note di un valzer’ di Sabrina Gemmati: letture con proiezioni di immagini a tema. Prenotazioni al 3476043522 oppure all'indirizzo mail dedicato. Martedì 4 gennaio sarà il centro Pergoli a ospitare il Concerto per il nuovo anno organizzato dall’associazione lirica ‘Insieme all’Opera’. Mercoledì 5 gennaio il coro Parrocchiale si esibirà alle 21.15 presso la chiesa della Visitazione della beata Vergine Maria di Falconara Alta. Gli ultimi appuntamenti sono per giovedì 6 gennaio: alle 16.30 gli allievi della scuola di musica Persichetti saluteranno l’arrivo della Befana in piazza della Libertà a Castelferretti, mentre alle 19.15 nella Biblioteca francescana di piazza Sant’Antonio la Corale Padre Pier Battista da Falconara terrà il tradizionale concerto.