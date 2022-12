Il gran Natale a Corinaldo: ogni settimana nuove ed emozionanti iniziative

CORINALDO - Il Natale si sta avvicinando e Corinaldo è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, ogni settimana con iniziative diverse ed emozionanti.

Il Teatro Carlo Goldoni di Corinaldo ospiterà “Babbo Natale e la notte dei regali”, uno spettacolo teatrale adatto ai più piccini, e non solo, che andrà in scena nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre, alle ore 17:00. Non vorrete poi perdervi la suggestiva accensione dell’albero? Sabato 10 dicembre, sempre alle ore 17:00, avrà luogo l’accensione dell’albero di Natale, che colorerà e scalderà i cuori dei cittadini corinaldesi nel corso delle prossime settimane. Il “Giardino Casa Leontina Capotondi Londei” verrà animato, inoltre, dal concerto gospel di “Miky C. and the Bright Gospel Voices” e dal “Magico Minicirco” con giochi e animazione, adatto a tutti i bambini; i più grandi potranno invece intrattenersi con castagne e vin brulè, preparati in collaborazione con l’Associazione Pozzo della Polenta e Coldiretti Corinaldo.

La prima settimana di Natale terminerà con la “Fabbrica di Babbo Natale”: a partire dalle ore 9:00 di domenica 11 dicembre, le vie del Borgo corinaldese ospiteranno i suggestivi mercatini natalizi. Dalle ore 16:00, invece, elfi magici e personaggi di Natale, accompagnati dalle musiche degli zampognari, aspettano tutti i bambini, che potranno intrattenersi con tanti laboratori e l’esibizione del Gruppo Storico “Sbandieratori e Tamburi l’Araba Fenice”. Sempre alle ore 16:00 verrà aperta, presso “Largo X Agosto”, la casetta di Babbo Natale, dove tutti i desideri potranno diventare realtà. Anche in questo pomeriggio sarà possibile assaporare castagne e vin brulè, in collaborazione con l’ACLI Madonna del Piano e Coldiretti Corinaldo.