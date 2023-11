Il ricco Natale di Cna ad Ancona | Tanti gli eventi tra rievocazioni storiche, buon cibo e musica

ANCONA – Un Natale teso alla valorizzazione dei contenitori storici del commercio cittadino: via Orefici, Galleria Dorica e Mercato di via Maratta. Un Natale ricco di intrattenimenti, esposizioni, solidarietà, colori.

Gli eventi nel dettaglio

In via degli Orefici ritorna Rifiorefici, in versione Natalizia, con i commercianti della via che hanno preparata una serie di attività e piccolo intrattenimento in occasione del “Natale più bello di sempre”. Dal 1 dicembre fino alla fine delle festività, lungo la via, si terranno mostre (Maurizio Azzoguidi, Stefano Sacchettoni e Valentina Rocchetti), piccoli intrattenimenti musicali (l’associazione Terzavia, il tenore Luca Giorgini e Cantieri Musicali) e culturali (“La lettura della borsa” di Epiteatro.Balzodi, “Lettura del futuro sotto le stelle” con la cartomanzia a cielo aperto). Infine tanta solidarietà con il Centro Papa Giovanni e i suoi ragazzi che saranno presenti nella via con la vendita dei loro torroni solidali e con il gruppo Ferraioli-Astea Energia del Gruppo SGR che offriranno gratuitamente cioccolatini e decorazioni natalizie acquistati dalla “Fonazione Salesi”.

Il Natale della Galleria Dorica di Ancona sarà caratterizzato invece dal 250° anniversario della morte del Vanvitelli, il celebre architetto della Mole. I commercianti della Galleria hanno deciso di organizzare il “Natale Barocco” per celebrare il genio italiano che ha lasciato grandi capolavori nella città Dorica. Grazie alla collaborazione con l’ass. Gli Alfieri della Storia, organizzatori della rievocazione storica “Rivivi 700” di Osimo, dal 2 dicembre la Galleria Dorica ospiterà una esposizione di costumi della Rievocazione. Infine due momenti di piccolo intrattenimento in costume: Sabato 2 dicembre alle ore 18.00 e in replica alle ore 19.00 gli artisti eseguiranno “Una Moglie su misura” atto unico tratto da Molière, con adattamento di Edoardo Cintioli e con Paolo Leoni, Aldo Ceci, Giacomo Krueger, Teresa Lanari, Alice Pomi, Ilaria Serloni e Chiara Stipa. Domenica 17 dicembre alle ore 18.00 e in replica alle 19.00 sarà il turno “L'allievo ritrova il maestro” intervista impossibile a Luigi Vanvitelli e Andrea Vici, con Aldo Ceci e Lorenzo Chiaraluce. Inoltre una sorpresa per grandi e piccini: l’8 dicembre in Galleria sarà presente Babbo Natale che oltre a ritirare le letterina offrirà ai genitori un tagliando per l’estrazione di piccoli premi messi in palio dai commercianti in una estrazione che avverrà il 6 gennaio. Tutta la location, infine, sarà illuminata dal gruppo Ferraioli-Astea Energia e con l’aggiunta di una importante istallazione luminosa del comune di Ancona.

La novità di questo 2023 per CNA è nel mercato di via Maratta che per la prima volta organizzerà piccoli intrattenimenti per allietare i partecipanti. Gli operatori mercatali, nelle serate di sabato 9 e 16 dicembre resteranno aperti. I laboratori di Slow Food (la polenta di Marino Montalbini con il suo mais ottofile e cocktail della birra Millecento) e la musica di ambiente accoglieranno il visitatore insieme all’esposizione di Micol Mancini con il suo Gabbiano Anconetano. Per l’occasione l’artista sarà presente nella serata inaugurale della sua esposizione il 9 dicembre.

La conferenza di presentazione

Alla conferenza stampa di presentazione degli eventi CNA sono intervenuti Angelo Eliantonio (ass. attività produttive comune di Ancona), Pamela Conti (Vice Presidentessa CNA Ancona), Valeria David (Rappresentante dei commercianti di via degli Orefici), Cristina Notarangelo (Rappresentante dei commercianti della Galleria Dorica), Angela Pezzuto (Slow Food condotta di Ancona), Nicolò Duranti (Vice Presidente Ass. Alfieri della Storia di Osimo), Priscilla Alessandrini (gruppo Ferraioli – Astea Energia), Davide Brigliadori (DG Bcc di Ancona e Falconara). “Via Orefici, Galleria Dorica e Mercato di via Maratta sono tre luoghi storici del commercio di Ancona, tre contenitori naturali che racchiudono uno spaccato importante dei negozi dorici – hanno commentato Pamela Conti e Andrea Cantori, rispettivamente Vice presidentessa e segretario della CNA di Ancona – Sono stati i commercianti che hanno organizzato la maggior parte degli eventi, a dimostrazione dell’unità e della dinamicità di questa categoria. La nostra associazione ha svolto un ruolo di coordinamento e stimolo che ha permesso di mettere a terra le tante idee che gli imprenditori hanno immaginato. In particolare la CNA è riuscita a trovare una serie di importanti partner per realizzare le attività: Slow Food condotta di Ancona e gli Alfieri della Storia (organizzatori della rievocazione storica Rivivi 700), ma soprattutto siamo riusciti a trovare importanti sponsor come Ferraioli-Astea Energia del Gruppo SGR, CCIAA delle Marche (grazie all’iniziativa i Sapori d’estate e d’autunno), BCC di Ancona e Falconara, CNA Tecno Quality, l’Ente Sportivo Italiano e il confidi di garanzia Unico – concludono Conti e Cantori – Infine il comune di Ancona, fondamentale per l’organizzazione delle iniziative. Grazie al contributo di tutti questi soggetti abbiamo potuto realizzare un calendario molto ricco per le feste natalizie. ”