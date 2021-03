Venire al mondo al tempo del Covid: per una educazione fin dalla nascita. Si tratta di una iniziativa scientifico-culturale voluta e promossa dall'assessorato alle Politiche Educative del Comune di Ancona per mantenere vivo uno spazio di riflessione e di pensiero anche in questo tempo di pandemia, dove gli aspetti emergenziali sono diventati predominanti. Due giornate di seminari on line gratuiti e aperti a tutti: il 12 marzo dalle 9:30 alle 12:30 dal tema "Nascere al tempo del Covid" e il 2 aprile dalle ore 9:30 alle 13.00 con "Famiglia al tempo del Covid" sulla tematica della genitorialità fin dalla nascita, attraverso le voci di diversi esperti.

L'appuntamento di venerdì prossimo 12 marzo prenderà il via alle ore 9:30 con i saluti delle autorità e l'intervento di Tiziana Borini, assessore alle Politiche Educative del Comune di Ancona, Seguirà alle ore 9:45 la presentazione della giornata con la dottoressa Anna Cester, pediatra e psicoterapeuta; alle ore 10 “Come si è evoluta l'assistenza al parto durante la pandemia” testimonianze con la presenza del dott Nelvio Cester ginecologo ed ostetrico; ore 10:30 “Può essere la pandemia un'occasione per ripensare il percorso da accompagnamento alla nascita?” con la dottoressa Margherita Piermaria ostetrica; alle ore 11:15 “Il percorso verso l'umanizzazione della nascita, stato dell'arte” con la partecipazione della dottoressa Elena Spina sociologa delle professioni all’Università Politecnica delle Marche; ore 12 spazio al dibattito e chiusura dell'incontro. Si ricorda che l'evento on-line è gratuito ed è aperto a tutti per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell'assessorato alle Politiche Educative del Comune di Ancona.