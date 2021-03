Musicultura: Audizioni live al via al teatro Lauro Rossi

Count down finale per l’inizio della Audizioni Live del Festival Musicultura che si apriranno domani sera alle ore 21 al Teatro Lauro Rossi di Macerata, a porte chiuse, ma visibili in diretta sulla televisione ètv Marche e in streaming su Facebook di Musicultura e sulle pagine di tante altre testate giornalistiche nazionali e musicali che hanno scelto di condividere la lunga maratona del Festival che si concluderà domenica 28 marzo.

I primi cinque artisti in arrivo a Macerata che si esibiranno con le loro canzoni sul palco di Musicultura saranno: Sara Rados di Firenze, Elasi cantautrice e produttrice di Alessandria, Luk al secolo Enzo Colursi di Napoli, Beppe Gambetta di Genova e Giulia Dagani di Cremona. Ognuno di loro offrirà due canzoni, per meglio far conoscere alla Commissione d’ascolto di Musicultura, alle giurie studentesche dell’Università di Macerata e dell’Università di Camerino e agli spettatori collegati il proprio mondo espressivo.

Come da grande tradizione delle audizioni live di Musicultura, il pubblico potrà premiare la migliore esibizione della serata, potra infatti esprimere la propria preferenza sulle performance anche a distanza, con i like su Facebook. L’artista che avrà ricevuto più consensi da parte del pubblico durante ogni serata riceverà in premio la Targa Banca Macerata. Un riconoscimento ufficiale del Festival, non valido ai fini del Concorso finale, ma che rappresenta un ambito Premio per i giovani artisti che partecipano alle Audizioni Live. Nell’intero periodo delle Audizioni Live, il personale del Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche assicurerà in loco ogni giorno i test rapidi e molecolari necessari a garantire la negatività dei 250 artisti e delle circa 50 maestranze presenti a Macerata per la kermesse musicale delle Audizioni Live.