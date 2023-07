Musica elettronica alla Mole Vanvitelliana | ACUSMATIQ XVIII dal 28 al 30 luglio

Acusmatiq diventa maggiorenne e prende forma, come sempre, nella storica, magnifica Mole Vanvitelliana con un'edizione piena di novità per tutti gli appassionati di musica elettronica.

Imperdibile è il ritorno dei Clock DVA, il 29 Luglio, dopo otto anni dalla prima volta al festival, Una delle band seminali della scena post-punk/electro-industrial inglese, originaria di Sheffield e fondata da Adi Newton nel 1978, i loro album sono considerati cult per tutti gli appassionati, caratterizzati da sonorità ipnotiche e potenti, con ossessive texture ritmiche e testi colmi di riferimenti ai classici delle letteratura, di citazioni artistiche e profezie, i Clock DVA hanno saputo indagare con la loro musica, prima di molti altri tutte le inquietudini del mondo contemporaneo, connotato dal sempre più complesso e simbiotico rapporto tra uomo e macchina. Presenteranno al festival uno show audiovisivo nuovo di zecca con una nuova formazione, freschi dalla pubblicazione del loro acclamato album Noesis per Rizosfera.

Poi, nel solco della propria storia Acusmatiq dedicherà alcune importantissime iniziative alla storia dello strumento elettronico italiano, con la collaborazione del Museo del synth Marchigiano. Si celebreranno infatti i 40 anni dell'uscita sul mercato del Crumar Spirit, peculiare e per certi versi unico sintetizzatore frutto dell'ingegno di Bob Moog che progettò questo strumento con il suo team composto da Tom Rhea e Jim Scott, per la storica e oggi rediviva azienda Marchigiana. Alle 18 un incontro con: Andrea Agnoletto (Crumar), Andrea Pozzi (Midiware), i restauratori Marco Molendi e Mirco Trentin ed il direttivo del Museo del Synth Marchigiano. A seguire sarà anche inaugurata anche una mostra unica nel suo genere: “I Moog Italiani” i rari e spesso sconosciuti strumenti con il celebre marchio che furono prodotti nelle Marche o che come lo Spirit sono in vari modi collegati all’attività di Moog,

A seguire, la sera del 29 in apertura al concerto dei Clock DVA l’ensemble Esecutori di Metallo su Carta eseguirà Mother Earth’s Plantasia opera musicale nata sulla scia del movimento hippie californiano composta nel 1976 dall’ arrangiatore e compositore americano Mort Garson, un curioso ed affascinante lavoro sonoro elettronico pensato per “la crescita delle piante”. Ad Acusmatiq sarà eseguito usando esclusivamente sintetizzatori vintage Crumar, tra cui il il rarissimo Spirit. Come di consueto è di fondamentale importanza per Acusmatiq la sinergia con realtà di formazione e condivisione di nuove idee sul fronte tra tecnologie e creatività che quest'anno si manifesta con due importanti appuntamenti: il 28 luglio con la presentazione dei progetti degli allievi del corso di Nuove Tecnologie per la Performance realizzato con l'università Politecnica delle Marche ed in collaborazione con il festival Cinematica (altra storica realtà anconetana dedicata all'evoluzione e alle visioni dell'arte contemporanea), ed il 30 Luglio con il corso sulla sintesi modulare open source sul software VCV rack, tenuto dal prof. Leonardo Gabrielli di UNIVPM, già autore di un importante testo dedicato a questa piattaforma software nonché responsabile tecnico-scientifico del Festival.

Il 30 Luglio tornerà poi ASMOC il Modular Circus con la sua settima edizione. Un format nato ad Acusmatiq che vede una eterogenea schiera di 13 musicisti elettronici da tutta Italia, tra cui autentiche celebrità come Gianni Proietti (aka Gattobus) ed Alina Kalancea che si esibiranno senza soluzione di continuità in una serie di brevi e intensissime performance basate sui synth modulari. Un’esperienza unica ed elettrizzante, per il pubblico come per i performer, fatta in collaborazione con i costruttori di synth modulari Soundmachines e Soundfreak. Da non perdere il live set dei Tetuan il 28 luglio alle 20.30 ale Lazzabaretto capaci di esplorare i confini sonoro dove il kraut-rock sconfina nell’occult psychedelia, in una sperimentazione radicale a cavallo fra drone, noise, world music e ambiente la misteriosa performance elettroacustica di Black Bamboo in apertura della serata del 29, alle 21 un suggestivo mix di toni ancestrali e cosmici con una vena industriale e sperimentale.