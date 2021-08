Music landscapes: atmosfere magiche in chiesetta

Mercoledì 18 Agosto alle ore 21.30 un nuovo appuntamento alla Chiesa di Santa Maria di Portonovo con la rassegna musicale "Onde di Note", organizzata dall’Associazione ANSPI ZonaMusica con ItaliaNostra onlus di Ancona e con il sostegno della Fondazione Cariverona. Un viaggio attraverso i “Music Landscapes”, ovvero i paesaggi della musica più variopinti e particolari, con il Quartetto Sineforma, formato dai musicisti Michele Scipioni (clarinetto), Simone Grizi (violino), Christian Riganelli (fisarmonica), David Padella (contrabbasso). Un appuntamento che vede la musica come evocatrice di sensazioni, atmosfere e ricordi e come linguaggio che non formula proposizioni ma che, più profondamente, rapisce l’attenzione. La passione per essa ha fatto unire musicisti, strumenti, timbri ed esperienze personali per produrre una sola voce che, in un periodo caratterizzato da lontananze imposte, paure e restrizioni diventa indispensabile per la sopravvivenza del corpo ma soprattutto dello spirito. Il programma proposto è frutto delle variegate esperienze personali, multistilistiche e trasversali ai vari generi musicali dei componenti dell'Ensemble: si va dalle sonorità West Side di Leonard Bernstein alle colonne sonore di Nino Rota, a brani della tradizione orale reinterpretati da Pedro Iturralde e Kurt Weill, allo stile inconfondibile di Astor Piazzolla e Arturo Marquez, fino a brani originali a firma degli stessi membri del quartetto. Tutto questo si fonde in un'esperienza unica che conduce l'ascoltatore in luoghi tanto lontani quanto profondamente intimi, come solo la musica dal vivo può fare. Un imperdibile concerto nella splendida cornice della Chiesa di Portonovo, da gustare sotto le stelle e con l’inconfondibile canto delle cicale.

I concerti si svolgono nello spazio antistante la Chiesa di Santa Maria di Portonovo. L’ingresso gratuito è consentito solo su prenotazione al numero 320 6809233 (con Green Pass o tampone negativo nelle 48 ore precedenti).

