Museo Omero riapre i battenti: mostre e prenotazione obbligatoria

Il Museo Omero ha riaperto al pubblico, per il passaggio della regione Marche in zona gialla. Resta l’accoglienza nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, ma cambiano i giorni e gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00, mentre resta chiuso sabato e domenica. La prenotazione è obbligatoria, chiamando o inviando un whatsapp al numero 335/5696985 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e durante l'orario di apertura. L'ingresso rimane contingentato per un massimo di 10 persone per sala.

Mostra “Quello che doveva Accadere”

Visitabile anche la mostra “Quello che doveva accadere” un intervento personale a più voci di Giovanni Gaggia, a cura di Stefano Verri. Si tratta di un arazzo realizzato dall’artista e performer marchigiano nel quarantesimo anniversario della strage di Ustica. L’opera è corredata da una serie di contributi sonori.

Toccare l’arte alla radio

Non si fermano gli eventi on line del Museo Omero e dopo il successo della prima edizione torna “Toccare l’arte alla radio”, incontri dedicati all'arte su Slash Radio Web, la radio ufficiale dell'Unione Ciechi ed Ipovedenti italiana. Appuntamento ogni giovedì dal 4 febbraio all'8 aprile dalle ore 15:20 alle 16:00 sulla pagina facebook o sul sito di Slash radio web. Saranno dieci le puntate curate dello staff del Museo Omero con la conduzione in diretta web della giornalista Chiara Gargioli. La prima puntata, in onda giovedì 4 febbraio, vedrà Giuliano Vangi a dialogo con Aldo Grassini. L'obiettivo è conoscere gli artisti della collezione museale in modo informale e piacevole, dedicando un'attenzione particolare alla descrizione delle opere così da rendere la comunicazione pienamente accessibile.