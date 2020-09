Motorismo d'epoca: al via il tour vintage su quattro ruote

Si infittiscono gli impegni del circolo Caem - Lodovico Scarfiotti per la seconda parte del mese. Nel weekend di fine mese, sabato 26 e domenica 27 settembre il club proseguirà con l’organizzazione della venticinquesima edizione della manifestazione turistico-culturale per auto d’epoca “Due Giorni del Conero”. La formula che ha reso attraente la manifestazione è un attento focus sul territorio, con conoscenze culturali, paesaggistiche, oltre alle tipicità e le tradizioni produttive. Questa prossima edizione vedrà come sede logistica il Seebay Hotel di Portonovo e un tour che toccherà nella prima giornata Castelfidardo e nella seconda Offagna.

Il ritrovo dei partecipanti avverrà nel primo pomeriggio di sabato 26 come detto alla Baia di Portonovo nei pressi di Ancona, per poi dedicare la giornata a Castelfidardo affrontando il tema “Città della fisarmonica e dell’Unità d’Italia” con sosta presso il Museo dello strumento musicale che nel dopoguerra ha fatto vivere alla cittadina un ruolo di protagonista nel mondo della musica, e l’importante Museo Nazionale sul Risorgimento ed il Monumento Nazionale dedicato al generale Enrico Cialdini ed alla famosa battaglia del 1860. La seconda giornata vedrà invece la visita alla vicina Offagna con la villa-fortezza Malacari che conserva un interessante giardino e la storia delle sue attività agricole, oltre all’attuale Cantina Vinicola. Nella prima serata dell’evento il vicepresidente Carlo Lazzarini consegnerà il “10° Memorial” intitolato al padre Gianmario, socio fondatore del sodalizio ed importante protagonista del movimento motoristico d’epoca marchigiano e non solo.