Moto e sidecar storici, raduno ad Ancona: dalla città al mare

ANCONA - Tutto pronto per il raduno di moto e sidecar storici ad Ancona, con l’evento organizzato dal Club AutoMoto Storiche. Si terrà sabato 27 maggio, con gli equipaggi che si ritroveranno allo Store Generazione Moto in via I° Maggio. Una volta espletate le formalità di rito, i mezzi si muoveranno alla volta di Camerano dove è prevista la visita alle grotte per poi tuffarsi sulle strade del Conero.

Manifestazione che si concluderà a Numana, dove è previsto il pranzo con premiazioni. A fare il punto della situazione il presidente del Club AutoMoto Storiche di Ancona Franco Casamassima: “ L’unica cosa che dobbiamo sperare è legata alle condizioni meteo. per il resto il programma è definito. Attorno a questo evento c’è tanto interesse anche per il fatto che ci saranno delle moto storiche curate in ogni minimo particolare, dei veri e propri pezzi da museo”.