"Sulle Orme dei Pellegrini", una mostra sui cammini nel periodo medievale

Una mostra sui cammini dei pellegrini nel periodo medioevale. Un itinerario dalla montagna al mare, alla scoperta dei luoghi e dei percorsi lungo la valle dell'Esino e del Musone. La mostra sintetizza i primi risultati di una ricerca condotta dal Centro Studi "Fraternitas Studiorum" e propone pannelli esplicativi delle motivazioni e delle fonti letterarie, corredati da materiale fotografico sui principali siti in cui i pellegrini erano accolti. Un'occasione di dibattito per lanciare l'idea di un nuovo cammino : "La Via della Marca Anconitana". In collaborazione con Fondazione Itinera, Associazione ANLA e con il patrocinio del Comune di Loreto.