Tornano il Grand Tour Musei e la Notte dei Musei: tutti gli appuntamenti per il 18 maggio

JESI - Torna a Jesi il Grand Tour Musei, l’evento dedicato alla scoperta del ricco patrimonio conservato nei contenitori culturali della città. L’iniziativa - che ricomprende la Giornata Internazionale dei Musei e la Notte dei Musei - ruota attorno al tema dell’educazione, tema lanciato a livello nazionale e che trova piena sintonia con il festival JesiEduca promosso dall’Amministrazione comunale insieme a scuole, enti e associazioni cittadine.

E proprio giocando sull’acronimo di “JesiEduca al Museo”, ecco lanciato JAM (che in inglese significa “marmellata”), una dolce e suggestiva proposta che la Rete Museale Urbana ha messo in piedi, con un ricco fine settimana di aperture straordinarie, visite guidate e itinerari inediti. Il tutto, proprio con l’obiettivo di affermare il ruolo svolto dai musei nella promozione della formazione e del benessere della persona nella sua interezza.

Gli appuntamenti, rivolti ad un pubblico di tutte le età, sono a partecipazione gratuita: i musei aderenti alla Notte dei Musei 2024 sono i Musei Civici di Palazzo Pianetti, la Biblioteca Planettiana, il Museo delle Arti della Stampa, il Museo Diocesano e il Museo Federico II Stupor Mundi. Domani (sabato 18 maggio) tutti i musei proporranno visite guidate su prenotazione alle ore 21, 22 e 23. Domenica i Musei Civici di Palazzo Pianetti e il Museo Diocesano replicheranno le visite nel pomeriggio. Le prenotazioni possono essere fatte per telefono (0731 538439) o via mail:pinacoteca@comune.jesi.an.it per le iniziative dei Musei Civici, solo per telefono per Museo Diocesano (347 9237933) e Museo Federico II Stupor Mundi (348 775 7859).