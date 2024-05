Bancarelle di libri, fumetti, vinili e tanto altro: al via la mostra mercato del vintage

JESI - Al via la seconda edizione della Mostra Mercato del Vintage. Con il Patrocinio del Comune di Jesi e il supporto dell'Ass. al Commercio Emanuela Marguccio invitiamo tutti gli appassionati a fare un salto sabato 1 primo giugno a Jesi in piazza delle Monnighette, dove troverete bancarelle di libri, fumetti, vinili, oggetti, accessori e abbigliamento vintage e alla mattina verdura fresca e genuina coltivata in maniera rispettosa nei confronti della natura. In Piazza della Repubblica ci sara' un raduno di auto d'epoca e per tutto il giorno potrete immergervi in atmosfere retro'.