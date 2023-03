L'Inferno di Claudio Sacchi, dal 4 al 28 marzo la mostra nelle sale della Galleria d'Arte Puccini

ANCONA - Dopo essere stata allestita all’Accademia delle Arti del Disegno a Firenze e al Museo della Grafica di Pisa, in occasione delle celebrazioni per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, la mostra L’Inferno di Claudio Sacchi, approda ad Ancona nelle sale della Galleria d’Arte Puccini. Nata in collaborazione con l’editore Daniele Olschki e programmata come itinerante in Italia e all'estero, la mostra presenta una serie di dipinti realizzati da Claudio Sacchi, artista pesarese tra i più autorevoli interpreti della figurazione contemporanea, ispirati ad alcuni Canti dell’Inferno. Le opere realizzate descrivono un nuovo percorso iconografico della prima cantica della Divina Commedia, con dieci Canti illustrati da un'eccellente tecnica artistica, che richiama la tradizione rinascimentale (disegni e quadri a olio di grandi dimensioni). E’, questa, l'esperienza visiva (e visionaria) dell'immaginario dantesco di un artista contemporaneo, che reinterpreta l'Inferno e accetta la sfida di aggiungersi alla schiera di illustratori che dai primi miniatori trecenteschi passa per Botticelli, Blake e Doré, per citare solo alcuni dei grandi che si sono misurati con il viaggio dantesco. L’opera di Sacchi sulla Commedia è in linea con quelle diverse prospettive,successive alla diffusione del poema, nella complementarità tra testo e iconografia, tale da offrire ulteriori ed adeguati spunti di studio e di approfondimento. “Il tentativo di Sacchi si collega idealmente alla lunga sequenza storica di illustrazioni del poema dantesco, iniziate fin dal Trecento, che hanno accompagnato la vita del poema e contribuito non poco alla popolarità dello stesso. Una tradizione secolare, propagata attraverso manoscritti, stampe e altre forme artistiche (affreschi, pitture, sculture, ecc.), tutte legate alla volontà di riprodurre iconograficamente la poesia dantesca, illustrandone visivamente i sensi, le caratteristiche e le funzioni.”

Orari di apertura: dal mercoledì al sabato dalle 17,00 alle 19,30