Auto storiche a Castel d'Emilio: le vetture d'epoca sfilano tra le vie del borgo

Un programma ricco di eventi in uno dei borghi piu caratteristici della Provincia di Ancona. Ad essere chiamato in causa è Castel d’Emilio dove nella giornata di domenica 5 maggio è stato organizzato un evento con tanto di auto storiche e non solo. Nella piazza del paese saranno esposte una quindicina di vetture i cui soci fanno parte del Club AutoMoto Storiche di Ancona. Vetture di pregio ricche di storia alcune delle quali reduci dal Raid dell’Adriatico. Oltre alle auto storiche sarà possibile visitare una mostra fotografica cosi come saranno presenti una serie di stand gastronomici dove si potrà gustare della crescia abbinata ad un bicchiere di vino. Spazio anche per i collezionisti di chincaglierie cosi come saranno disponibili dei maestri di ballo a titolo gratuito dalle 17 alle 18. Una festa che in qualche maniera richiama gli anni 50, 60 e 70 con gli organizzatori che invitano i partecipanti a presentarsi con vestiti a tema. Evento che ha visto nella macchina organizzativa il Comune di Agugliano oltre alla SOMS di Castel d’Emilio e che prenderà il via alle 15 mentre dalle 18,30 in poi si ballerà con la musica del Dj Floriano