Dalla Via Lattea alla cometa che ha fatto il giro del web: c’è la prima mostra fotografica di Andrea Amici 

ANCONA - La cometa Neanderthal fotografata sul duomo di Ancona è solo l’ultima delle foto che hanno portato Andrea Amici sotto le luci della ribalta. Dopo la Via Lattea catturata in diversi momenti sul Conero e i panorami mozzafiato, il fotografo anconetano è pronto per la sua prima mostra. Si terrà alla Cantina Fotografica di via San Pietro 7, il 18 e il 19 febbraio (dalle 17 alle 21).

Cantina Fotografica è un'associazione culturale di Ancona che si occupa di fotografia analogica e di antiche tecniche fotografiche dove è attiva per i soci una delle poche camere oscure di Ancona e provincia. Fondata nel maggio del 2017, riunisce gli amanti della fotografia che finalmente trovano un luogo di aggregazione, crescita e confronto.