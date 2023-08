Ferragosto non ferma la Pinacoteca: tre mostre da visitare

Prezzo non disponibile

L'estate continua nella Pinacoteca Civica "F. Podesti". In occasione della festività di Ferragosto, martedì 15, la Pinacoteca sarà eccezionalmente aperta con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Oltre alla collezione permanente con opere di Carlo Crivelli, Lorenzo Lotto e Tiziano, è possibile vedere le due mostre in corso: "Vanvitelli e Ancona. Sogni, progetti e rivincita di un grande architetto", a cura di Stefano Zuffi, e "Play" dell'artista contemporaneo RUN, in corso fino al 27 agosto 2023.

La mostra "Vanvitelli e Ancona. Sogni, progetti e rivincita di un grande architetto" è un omaggio al geniale artista settecentesco. L’esposizione, realizzata in occasione delle celebrazioni dei 250 anni dalla morte dell'architetto (Napoli, 1700 - Caserta, 1773), presenta dipinti, disegni e stampe che illustrano i progetti di alcune delle opere iconiche realizzate da Luigi Vanvitelli in città. Sabato 26 Agosto alle ore 17:30, si svolgerà una speciale visita guidata su "Vanvitelli e il Lazzaretto. Storia e precedenti di un capolavoro". L’edificio, insieme alla Reggia di Caserta, è una delle realizzazioni più straordinarie e importanti della carriera di Vanvitelli. Con il Lazzaretto di Ancona, l’architetto partenopeo lascia un segno fondamentale nello sviluppo della città tanto da portarne oggi il ricordo nella definizione di “Mole Vanvitelliana”. Prenotazione obbligatoria (quota di adesione: intero € 10,00, ridotto € 7,00 da 7 a 14 anni; gratuito da 0 a 6 anni). Info e prenotazioni: tel. 071 222 5047 (negli orari di apertura), email museicivici.ancona@gmail.com

La mostra "Play" è a cura dell’Associazione Culturale Galleria Papini con il patrocinio del Comune di Ancona. RUN, all’anagrafe Giacomo Bufarini, streetartist di fama internazionale originario dell’anconetano e attivo a Londra, ha prodotto appositamente per questa mostra diciotto lavori legati dal tema del gioco e alla ricerca del bambino interiore.

FAMILY KIT

Il sabato e la domenica è possibile prenotare i Family Kit! Edizione 2022 e la speciale nuova edizione del Family Kit del 2023. I kit contengono storie, indovinelli, giochi che vi accompagneranno in una visita alle sale della Pinacoteca davvero speciale. Alla fine del percorso i giovani visitatori riceveranno uno speciale gadget. Costo Family Kit: €15,00.

Info e prenotazioni attività per bambini e famiglie

Tel: 3311604631 (negli orari di apertura)

email: didattica.ancona@gmail.com

Eventi a cura di: Comune di Ancona / Soc. Coop. Le Macchine Celibi

Pinacoteca "F. Podesti" e Galleria d'Arte Moderna

Via Ciriaco Pizzecolli, 17 – Ancona

Orari della Pinacoteca Civica

Lunedì chiuso

Dal martedì al venerdì dalle 10:00-13:00 e 16:00-19:00

Sabato, domenica festivi 10:00-19:00.