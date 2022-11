"Paesaggi di architettura", lstituto Campana: «Evento che dà lustro alla città»

“Un grande evento testimoniato dal valore dell’artista e dalla qualità della mostra che valorizza la città e il territorio”, così la Presidente dell’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente Gilberta Giacchetti presenta l’esposizione ‘Paesaggi d’Architettura’, di Fabio Mariano inaugurata domenica 20 novembre e che si protrarrà sino al 23 dicembre: si compone di 100 fotografie di architetture di ogni parte del mondo realizzate da Mariano, già Ordinario di Restauro architettonico all’Università Politecnica delle Marche e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche.

Un volo suggestivo sull’architettura che è già arte di suo e lo diventa ancora di più in seguito agli scatti di Mariano. Insomma una occasione imperdibile per recarsi all’Istituto Campana e apprezzare l’ennesimo appuntamento culturale che l’istituto promuove a beneficio non solo della città ma della regione intera. “Si tratta di foto che ripropongono l’architettura in tutte le sue sfaccettature ed articolazioni, a 360 gradi – riprende la Presidente Giacchetti – un percorso che spazia in ogni parte del mondo mostrando stili diversi, storie diverse e raccogliendo in una sintesi perfetta l’architettura internazionale nel suo complesso. Ma il valore di questo evento risiede anche nell’alta qualità delle foto che compongono l’installazione, la mostra è esemplare non solo per il valore architettonico che rappresenta ma anche per la bellezza e l’estetica degli scatti. Insomma un’opera completa che consente all’Istituto Campana di continuare a rappresentare un punto di riferimento sempre più importante per tutto il territorio soddisfacendo la fame di cultura che esiste ed è notevole, come prova il successo della kermesse”. Un appuntamento che non può non rivolgersi a tutti i cittadini, compresi i più piccoli. Lo conferma la Presidente Giacchetti che spiega come si prevedono delle visite guidate per le scuole e, se possibile, anche per i circoli fotografici perché anche gli appassionati possano apprezzare approfonditamente questo evento. “Pensiamo poi di organizzare una serata esclusivamente dedicata alla mostra. Dietro tanta bella fotografia c‘è infatti tanta arte che comprende e coinvolge la maggior parte dei paesi del mondo. Siamo orgogliosi di aver creduto e promosso questo evento, quindi, capace di dare ulteriore lustro al nostro stesso Istituto, al centro della vita culturale della città”.