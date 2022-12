"Per fiori e per segno", al via la mostra di Oriana Lancioni

È prevista per sabato 9 dicembre, l’inaugurazione della mostra pittorica di Oriana Lancioni, Per fiori e per Segno, a Morro d’Alba. L’artista jesina presenta delle “tavole narranti” che raccontano un lavoro espressivo lento, dove ogni forma parla di sogni realizzati, dove l’estetica, attenta e gentile, si incarica di comunicare il gran dono della vita. Si muovono così emozioni raccolte in linee e profili in cui s’incontrano tramonti, albe, amori, dove il mutare del segno, rincorre il ciclo dell’esistenza, un divenire cosmico che avvolge l’artista e l’osservatore.

La mostra è allestita nelle sale espositive dell’Auditorium Santa Teleucania, e sarà visitabile ogni sabato e domenica di dicembre e gennaio dalle 10/12- 16/19 fino a domenica 8 gennaio. L’evento fa parte dei momenti culturali organizzati o patrocinati dal comune per il periodo natalizio ed è inserito nel cartellone del Gran Tour Cultura delle Marche.L’inaugurazione si svolgerà in sala consiliare sabato 10 dicembre alle ore 17.00. In questa occasione l’artista incontrerà Giancarlo Bassotti, per un dialogo sulla mostra. La riflessione sull’arte sarà accompagnata da letture poetiche ad opera di Roberta Del Greco e da un suggestivo intervento musicale di Raniero Romagnoli. A seguire, l’ingresso alla mostra presso l’Auditorium Santa Teleucania, sottolineato dal brindisi offerto dalla cantina Bolognini Stefano, di Morro d’Alba.