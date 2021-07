Tra Papi, hobbisti e artigianato: il borgo di Genga prende vita

L’antico borgo di Genga torna a proporre la consueta kermesse di eventi, opportunamente dimensionati e tarati sui protocolli sanitari attualmente in vigore. La rassegna, ideata e organizzata dall’Associazione di promozione sociale “Sulla Pietra di Genga”, e sostenuta dal Comune di Genga e Consorzio Frasassi, ha come scopo la valorizzazione della cultura e della storia del territorio attraverso le peculiarità che ne lo hanno reso celebre in tutta la nazione. In particolare il fatto di aver dato i natali ad un Papa: Leone XII della Genga. E a questa figura storica è dedicata la mostra che sarà inaugurata sabato nei locali della Chiesa San Clemente, in Piazza San Clemente. Per l’occasione saranno esposti cimeli, abiti e scritture appartenute al Papa. E su un maxischermo appositamente allestito verranno proiettate alcune immagini con voce narrante che racconteranno la storia del pontefice.

La mostra su Papa Leone XII sarà inaugurata sabato 24 luglio, così come l’intera rassegna che prenderà il via nella stessa giornata a partire dalle 14. Durante i weekend sono previsti anche intrattenimenti musicali e presentazione di libri.

Il programma: