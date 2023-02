"Gli anni della dolce vita": Totò, la Ekberg, Sofia Loren e Mastroianni sbarcano a Palazzo Campana

OSIMO - Inaugurerà domenica 12 febbraio e resterà aperta fino al 12 marzo a Palazzo Campana la mostra fotografica promossa dall’Istituto Campana per l’Istruzione Permanente e dal Circolo fotografico M. Giacomelli di Osimo "Gli anni della dolce vita".

Un viaggio nello starsystem dell’epoca con le foto iconiche di Fellini, De Sica, Pasolini, Mastroianni, Sophia Loren, passando negli atelier di alcuni grandi sarti, scattate da grandi fotografi come Garolla, Giancolombo, Palmas, Pierluigi, Secchiaroli. Le 120 immagini in bianco nero documentano non solo mondanità e divertimenti ma anche le sofferenze e le ristrettezze del secondo dopo guerra che precedono i grandi cambiamenti sociali, lo stile di vita, l’emigrazione dal sud, il lavoro in fabbrica, le periferie delle grandi città, il boom dell’automobile.

L'esposizione, curata da Fulvio Merlak, Claudio Pastrone e Giorgio Tani, ha ottenuto il patrocinio dell'Assemblea legislativa delle Marche, del Comune di Osimo e della Fiaf (Federazione Italiana Associazioni fotografiche). La mostra a ingresso libero è visitabile fino al 12 marzo con i seguenti orari:

Martedì al venerdì 10.00-12.00/17.00-19.00

Sabato e domenica 17.00-19.00