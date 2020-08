Moreno Torricelli: il campione juventino alla presentazione del libro bianconero

L'ex terzino campione d'Europa bianconero Moreno Torricelli sabato 5 settembre sarà ospite alle 18.30 alla pasticceria Giorgio di Torrette in occasione della presentazione del libro "La mia prima volta in campo con la Juventus".

Il libro, curato da Paolo Paoloni, presidente dello Juve Club di Jesi, raccoglie tutte le emozioni della prima volta allo stadio per assistere alla partita della Vecchia Signora, raccontando le esperienze dagli spalti bianconeri. Nelle pagine si possono trovare le testimonianze di tifosi noti del mondo della tv e dello sport come Neri Marcoré o Giovanna Trillini, di vecchi campioni come Tacconi, Schillaci, Causio, Gentile e lo stesso Torricelli e di tanti altri appassionati che hanno raccontato il loro rapporto con il calcio e con lo stadio.

L'evento è su prenotazione e saranno adottate tutte le misure di sicurezza anti Covid-19. Per informazioni è possibile contattare direttamente il locale.