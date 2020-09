Montesicuro: la mostra di Giuliano Carlini dallo spirito naif

Dal 3 al 18 ottobre al via la mostra di pittura dell'artista Giuliano Carlini.

Carlini realizza dipinti in stile naif paesaggistici su materiali di vario tipo quali il legno le tele e le pianelle di mattoni. Inoltre crea con colori acrilici dei suggestivi dipinti direttamente su delle piastrelle in cotto. L'evento è organizzato dal circolo G.B. Mentrasti di Montesicuro in collaborazione con Ancos e Confartigianato.