"Montenovo Estate in festa" - 1ª edizione - 2023

"Festa delle catine all'aperto"



Tra le colline marchigiane, a 20 km da Senigallia, alla scoperta del Borgo di Ostra Vetere (AN) con i suoi scorci magnifici , piccoli vicoli e piazzette da visitare.



“Montenovo Estate in festa” è la prima edizione della festa delle cantine in versione estiva .

Sei Associazioni locali daranno vita a questa prima edizione, aprendo le porte delle loro cantine per degustare dell’ottimo cibo all’aperto lungo i piccoli vicoli, nei giardini e in piazza, per immergersi nell’atmosfera suggestiva del centro storico medioevale .



La festa avrà luogo sabato 24 e domenica 25 giugno , dalle ore 19:00.

Domenica sarà possibile pranzare su prenotazione.



Cosa degustare:



“La Vecchia Via”

Associazione ProLoco

- Spaghetti con stoccafisso

- Gramigna funghi e salsiccia

- Stoccafisso

- Prosciutto e melone

- Crostata

- Cocomero

Info. 3470036270

Aperto anche domenica a pranzo su prenotazione



“Enoteca Giuppe Le Scalette dal Torchiatore”

Associazione Olimpia

- Enoteca

? Dj set



“Coridori & Birocciari”

- Pennette fredde “tricolore”

- Tagliere

- Dolci

- Birra e Vino

Info. 3533123265

SABATO

?Dj Bruno

DOMENICA

?Dave Orlando (acoustic live)





“Comitato dei Gemellaggi”

- Crêpes e Sangria





“La Cantina di Piazza Padella”

Associazione dei Pescatori

- Friggi e fuggi





” Il Rifugio della Merla”

“Un cuore...mille cuori” Onlus

Cena Bavarese e non solo...

- Stinco con patate

- Salsiccia di vitello con patate

- Salsiccia di maiale con patate

- Insalata di pollo

- Brezel

- Waffle con nutella

- Birra Whaldaus

Info. 3394362188

SABATO

? Dj Set



Gallery

? Rosky DJ