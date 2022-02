"Finalmente a teatro": quattro spettacoli da ridere

Al Teatro di Montecarotto (Ancona) arriva "Finalmente a Teatro" , la rassegna 2022 curata dalla Uao Spettacoli, grazie alla preziosa collaborazione della ProLoco, con il Patrocinio del Comune di Montecarotto. Sono quattro sono gli spettacoli previsti: si parte domenica 27 febbraio alle ore 18 con "I Matti di Dio", scritto e diretto da Ariele Vincenti, uno spettacolo con Oreste De Amicis, meglio conosciuto come il “Messia d’Abruzzo”. In questa nuova produzione Uao Spettacoli a vestire i suoi panni è proprio l'abruzzese Federico Perrotta, affiancato da tre compagni di scena che invece interpretano vari personaggi che hanno avuto a che fare con lui e sono Andrea D'Andreagiovanni, Massimiliano Elia, Giacomo Rasetti che irrompono sul palco come un’Armata Brancaleone, accompagnati da musiche dal vivo e da canzoni del repertorio abruzzese arrangiate in chiave moderna, coreografate ed interpretate dai quattro.



Il secondo spettacolo, "I-Ansia", incredibilmente attuale, è previsto per domenica 13 marzo alle ore 18: è un cabaret teatrale molto divertente con I Poi Ve Lo Dico, ossia Marco D'Angelo e Manuel Plini, i due attori che si sono fortificati nell'Accademia di Enrico Brignano, e la regia di Alessio Tagliento. Sempre alle ore 18 domenica 3 aprile è la volta di "Anna Karenina. Viaggio in un magone di prima classe", regia di Sandro Nardi, di e con Emilio Celata, unico protagonista che è il fulcro di un quadrato di luci, che dipinge il surrealismo ritmico dei tanti personaggi che girano intorno a questa donna. La rassegna chiude con lo spettacolo "Tipi" di e con Roberto Ciufoli previsto per venerdì 29 aprile alle ore 21, il quale arriva a Montecarotto dopo una trionfante tournée in giro per l'Italia: ci sarà da ridere con tutti i "tipi" proposti dall'attore; attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni, Roberto Ciufoli mette in scena una spassosa carrellata di tipologie umane.



La campagna abbonamenti prevede prezzi super agevolati e riduzioni fino al 27 febbraio, data del primo spettacolo. Sull'abbonamento, uno spettacolo su quattro è gratis. È possibile acquistare già i biglietti chiamando il numero 333.5001699 o attraverso il sito www.ciaotickets.com. Si ricorda che l'accesso a teatro è subordinato alle regole vigenti anti contagio da Covid 19, pertanto sono richiesti il Super Green Pass e mascherine Ffp2.