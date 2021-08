Monte Conero, escursione sui sentieri dei cavatori di pietra

Per questa escursione le guide di Bumblebee accompagneranno i partecipanti sulle tracce dei cavatori della pietra bianca del Conero, dai romani ai tempi recenti. Storie di uomini la cui vita si è intrecciata con la roccia.

Da Sirolo si imboccherà la via che un tempo fu aperta per permettere ai cavatori di raggiungere i luoghi di lavoro: le cave. Nel percorso, dopo una sosta alla grotta del Mortarolo, romitorio antico scavato nella roccia, si camminerà verso il punto panoramico con l’affaccio sulle iconiche 2 Sorelle. Storie di uomini, di rocce che parlano di dinosauri marini, e di migrazioni. Un sentiero di montagna affacciato al mare.



L'escursione si effettua tutti i giovedì fino a settembre, ha una durata di circa 3 ore ed ha un dislivello di circa 250 mt. Si consigliano scarpe da Trekking o con suola ben scolpiti. Percorso accessibile con cani purché al guinzaglio.

