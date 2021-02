Monte conero: escursione alle Due Sorelle

Una bella escursione da Sirolo fino alla mistica Grotta del Mortarolo e all'incisione del Cristo Pantocratore. Si parte il 7 febbraio alle ore 9. Il tour prosegue verso il passo della Croce, meglio noto come passo del Lupo, da cui godere della più spettacolare vista sulle iconiche “Due Sorelle” e sulle placche della solitudine. Si scende poi alla spiaggia dei “Sassi Neri” e quindi di “San Michele”, per risalire al Borgo di Sirolo. Una passeggiata di circa 7 chilometri che inizia alle ore 9.15 davanti al bar Jolly di Sirolo. Rientro intorno alle 13,00



Per informazioni e prenotazioni: Federica – Guida ambientale escursionistica Aigae:- cellulare 349/4737063.